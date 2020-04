Numarul insolventelor ar putea creste cu 25% anul acesta la nivel global, potrivit celui mai recent Barometru Coface, citat de Ziarul Financiar. Cele mai afectate economii vor fi SUA si economiile din Europa de Vest. Repercusiunile pandemiei au un dublu soc, atat pe oferta cat si cerere, care afecteaza un numar mare de industrii la The post Prognoza Coface: Numarul insolvențelor, in creștere cu 25% la nivel global appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .