- In Capitala, incepand din orele dupa-amiezii vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, potrivit prognozei meteo speciale emise de Administratia Nationala de Meteorologie.Pana luni dimineata la ora 10:00, in Capitala ploile vor…

- Meteorologii anunța noi perioade cu manifestari de instabilitate atmosferica – averse torențiale, descarcari electrice, dar și vijelii și grindina – in mai multe zone ale țarii. Vineri dimineața au fost emise avertizari Cod galben, portocaliu și roșu. O avertizare COD GALBEN de instabilitate atmosferica,…

- 3 iunie 2023| COD GALBEN de furtuni in Alba și alte județe din țara: Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina 3 iunie 2023| COD GALBEN de furtuni in Alba și alte județe din țara: Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare…

- Meteorologii au emis din nou codul galben de ploi torentiale, cu descarcari electrice, grindina si intensificari ale vantului, care este valabil pana luni, 29 mai, seara. Zonele vizate includ și o porțiune din județul Cluj. Administrația Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben…

- Meteorologii au emis Cod galben de instabilitate atmosferica - ploi torentiale, cu descarcari electrice, grindina si intensificari ale vantului, de luni la pranz pana in cursul serii, in 16 judete din Banat, Crisana, in vestul Transilvaniei, Oltenia, in sud-estul Munteniei si in Dobrogea. In Capitala,…

- 29 mai 2023| COD GALBEN de furtuni in Alba: Ploi torențiale, descarcari electrice, grindina 29 mai 2023| COD GALBEN de furtuni in Alba: Ploi torențiale, descarcari electrice, grindina Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineața, o atenționare cod galben de vreme rea valabila…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata dimineața o atenționare de ploi și furtuni valabila pentru intreaga țara, incepand de la ora 12:00, pana la ora 23:00. Doar cateva județe din nordul și vestul țarii nu sunt acoperite de atenționarea meteorologilor, dar nu sunt excluse nici aici…

- Luna mai este cea mai calduroasa, dar si cea mai instabila luna a primaverii, zilele insorite si calde, uneori chiar caniculare, alternand cu zilele reci si ploioase, iar ploile pot avea adesea caracter torential, se arata in caracterizarea climatica a lunii mai, publicata de Administratia Nationala…