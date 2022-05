Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflației a depașit 10% in luna martie, potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistica. Cifra se apropie de unele estimari facute de Banca Nationala, care vorbeau de un nivel de peste 11 procente. Rata anuala a inflatiei in luna martie 2022 comparativ cu luna martie…

- Cristian Popa, member of the board la Banca Nationala a Romaniei (BNR) a spus ca, daca masurile de plafonare si compensare de preturi la energie raman in vigoare, va fi inflatie de o cifra la mijlocul anului, in locul previziunii BNR din acest moment, de 11,2-. „Prognoza noastra de 11,2- inflatie la…

- BNR: Cresterea economica va incetini considerabil in 2022 si 2023. Rata anuala a inflatiei va crește la 11,2% in iunie BNR: Cresterea economica va incetini considerabil in 2022 si 2023. Rata anuala a inflatiei va crește la 11,2% in iunie Cresterea economica este asteptata sa incetineasca puternic considerabil…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa-si accentueze puternic cresterea in trimestrul II din 2022, pana la 11,2% in iunie, comparativ cu 8,6% in proiectia precedenta, potrivit minutei sedintei de politica monetara care s-a desfasurat in 9 februarie 202

- Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța ca Romania va reuși sa menținaa rata inflației la o cifra, asta dupa ce BNR a prezis ca in a doua parte a anului inflația ve trece de doua cifre. "Prețul energiei electrice e mai mare decat in Germania. Eu consider ca trebuie sa venim cu un preț reglembtat…

- Avem o noua estimare a inflației pentru anul viitor, așa ca cei care economisesc folosind diverse instrumente financiare vor trebui sa se raporteze la ea. In cazul Tezaur de februarie 2022 și depozitelor bancare, deși am scris chiar lunea trecuta, suntem nevoiți sa revenim cu acest text. Situația nu…

- BNR a facut o apreciere corecta in privința inflației, a declarat vineri ministrul Adrian Caciu, intr-o conferința de presa. Banca Naționala a prezentat vineri noul raport asupra inflației, in care prognozeaza o creștere a indicatorului la 11,2% in cel de-al doilea trimestru al anului și de…

- Pana recent, se vorbea de provocarea unei dileme in politicile publice: avem de ales intre doua alternative. Mai mult, s-a avansat și termenul de trilema: cum se poate alege intre trei alternative? Economia globala este insa cert pe un drum aparent clar: inflația. Iar posibilitatea de a mai alege pare…