Prognoza anuala a tendințelor pe TikTok, pentru anul 2023. Ce trenduri va incuraja aplicația și cu ce critici se confrunta In ultimele 12 luni TikTok și-a dedicat resursele pentru a reimagina divertismentul. Utilizatorii au impartașit povești reale, personale, care au reunit comunitațile și i-au ajutat pe alții sa descopere noi moduri de gandire. TikTok What’s Next Report 2023 este cea de-a treia prognoza anuala a tendințelor, conceputa pentru a ajuta utilizatorii sa ințeleaga cum se […] Citește Prognoza anuala a tendințelor pe TikTok, pentru anul 2023. Ce trenduri va incuraja aplicația și cu…