- In varianta de primavara a Prognozei pe termen mediu 2018 – 2021, Comisia Nationala de Prognoza prezinta datele surprinzatoarea: cursul leu/euro se va mentine in urmatorii trei ani la un nivel apropiat de cel din prezent si chiar pretul euro va scadea.2018 s-ar incheia cu o cotatie de 4,65…

- Proiectia de inflatie pentru urmatorii trei ani a fost, de asemenea, modificata in crestere, la 2,8% in 2019 (de la 2,2% in varianta de iarna a prognozei), 2,5% in 2020 (de la 2% anterior) si la 2,3% in 2021 (de la 1,8%).Tot in urcare a fost revizuita si proiectia referitoare la deficitul…

- Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in crestere la 3,2%, de la 2,6%, proiectia privind inflatia la sfarsitul acestui an, in varianta de primavara a Prognozei pe termen mediu 2018 - 2021, publicata vineri. Proiecţia de inflaţie pentru următorii trei ani a fost, de asemenea, modificată…

- Modelul de creștere economica romanesc pare a fi unul total diferit de cel polonez, Polonia fiind o alta țara UE cu o creștere economica importanta. In cazul acesteia CE prognozeaza o creștere economica de 4,2% pentru 2018 (cu doar 0,3 pp mai mica decat a Romaniei), dar cu o inflație de doar 2,1%, aproape…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a publicat proiectia principalilor indici macroeconomici, varianta de iarna, din care reiese ca economia Romaniei va creste cu 6,1% in 2018, dupa ce in varianta de toamna estimase o crestere de5,5% in 2018, scrie Mediafax. Potrivit CNP, Produsul Intern Brut pe anul…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a publicat proiectia principalilor indici macroeconomici, varianta de iarna, din care reiese ca economia Romaniei ar fi crescut cu 7,1% in 2017 si va creste cu 6,1% in 2018, dupa ce in varianta de toamna estimase cresteri de 6,1% in 2017 si 5,5% in 2018.Citeste…

- Romania a depasit pragul de 60% PIB/locuitor raportat la media UE, potrivit datelor disponibile dupa ce Eurostat a dat publicitatii estimarea preliminara a cresterii economice consemnate la nivelul UE si al Zonei Euro pe anul 2017. Estimarea a fost realizata pe baza valorilor comunicate de 17 state…