- In jumatatea sudica a Olteniei și Munteniei, marți, valul de caldura va persista. Disconfortul termic se va menține ridicat, indicele temperatura – umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitați și pe alocuri va fi canicula. Temperaturile maxime, mai mari decat cele normale la aceasta data,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat avertizarile meteo de canicula ce vizeaza mai multe judete din tara. Astfel a fost emisa o avertizare cod galben de val de caldura persistent, disconfort termic ridicat valabila astazi 24 iunie 2024. Conform ANM, valul de caldura va persista in Banat,…

- COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 21 iunie. Fenomene vizate: val de caldura, canicula, disconfort termic accentuat Valul de caldura va persista, astfel incat in Banat, in sudul Olteniei, in sud-vestul Munteniei, precum și in sudul Transilvaniei și al Crișanei se vor inregistra temperaturi deosebit…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabile in intervalul 3 iunie, ora 12.00, respectiv ora 15.00 – marți 4 iunie, ora 3.00. Astfel, avertizarea COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 3 iunie, avertizari cod portocaliu și galben de vreme instabila, care vizeaza aproape intreg teritoriul țarii pana marți, 4 iunie, la ora 3. Ploi sunt așteptate și in București.O atenționare cod portocaliu care vizeaza 16 județe din centrul,…

- Creșterea temperaturilor in toata țaraDirectorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a precizat ca incepand cu weekendul acesta, vremea se va incalzi in toata țara. Maximele termice vor fi cuprinse intre 20 și 29 de grade Celsius, iar in Capitala se așteapta temperaturi…

- "Acest front atmosferic care a patruns ieri in țara inainteaza și va determina in aceasta dupa-amiaza și in noaptea care urmeaza ploi, descarcari electrice, vijelii, rafale de 50-70 km pe ora. Nu excludem caderi de grindina, mai ales pentru zona Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei. In rest, va ploua…

- Caldura neobisnuita de la sfarsitul saptamanii trecute va continua si astazi cand se asteapta o maxima de 34 de grade in sudul Olteniei si sud-vestul Munteniei. De maine, insa, temperaturile incep sa scada iar la mijlocul saptamanii vom avea o vreme chiar rece si vor aparea si ploile, anunța meteorologii…