- Temperatura maxima la Bucuresti va fi mai ridicata decat in mod normal pe parcursul zilei de miercuri, urmand sa ajunga la 9 - 10 grade, potrivit prognozei elaborate de Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit Mediafax. In prima parte a zilei, cerul va fi noros si trecator va ploua slab,…

- Vremea in weekend va fi frumoasa, cu temperaturi mai ridicate in timpul zilei decat normalele acestei perioade. Vor fi pana la 14 grade sambata și duminica in țara, in timp ce in București se așteapta maxime de pana la 10 grade.Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 1 și 11 grade, iar…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, pentru prima si a doua zi de Craciun. Temperatura va urca pana la 8-9 grade, cerul va avea innorari temporare, iar vantul va sufla slab la moderat.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza speciala pentru București, anunțand 14 grade pentru luni. Vor fi insa și condiții de ploaie și vant, potrivit Mediafax.Potrivit prognozei speciale pentru București in vigoare pentru perioada luni ora 11.00 - joi ora 20.00,…

- Prognoza meteo 7 decembrie. Ziua de sambata, 7 decembrie, vine in unele regiuni cu scaderi dramatice ale valorilor, iar in altele, cu o usoara crestere! Maxima zilei va fi de 9 grade Celsius, iar minima de -2 grade Celsius.

- Luna decembrie se caracterizeaza printr-o gama variata de fenomene meteorologice, respectiv ninsoare, viscol si ceata persistenta.Temperaturile vor scadea, in medie, cu 4 - 6 grade Celsius fata de ultima luna de toamna, se arata in caracterizarea climatica a acestei luni, publicata de Administratia…

- Iarna ne bate la ușa, așa ca meteorologii nu au deloc vești bune pentru ziua de 2 decembrie. Prognoza meteo pentru București, 2 decembrie nu este una prietenoasa, iar primele ore ale dimineții vor fi marcate de temperaturi cu minus.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, prognoza pentru București, iar de vineri sunt anunțate ploi in timpul zilei și condiții de lapovița in timpul nopții. Temperaturile maxime, in weekend, vor fi de 5 - 6 grade in Capitala.Potrivit ANM, in cursul zilei de joi, vremea…