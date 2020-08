Prognoza ANM pentru vineri, 7 august 2020. Vreme călduroasă pentru weekend Weekend-ul bate la ușa, dar din punct de vedere termic in sudul și estul teritoriului ANM anunța temperaturi ridicate și canicula. Fenomenul va fi valabil incepand de astazi și pana sambata, 8 august. Prognoza ANM pentru vineri, 7 august 2020 ANM a emis ieri o atenționare de canicula, astfel ca in regiunile sudice și estice […] The post Prognoza ANM pentru vineri, 7 august 2020. Vreme calduroasa pentru weekend appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

