- Vor fi fenomene meteo extreme in urmatoarele doua luni de vara 2018, dar si in prima luna de toamna. Meteorologii anunta si temperaturi de canicula, si furtuni, si conditii de seceta. Luna IULIE Temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decat normal, indeosebi in regiunile sudice, sud-estice…

- Vremea se va mentine in general instabila, iar temperaturile vor fi in scadere usoara in majoritatea zonelor, in special in nord-est. Instabilitatea atmosferica se va manifesta prin innorari temporar...

- Media generala a scumpirilor - inflatia - a urcat in luna mai 2018 la 5,4% fata de mai 2017, inregistrand un record al ultimilor 5 ani, iar fata de luna aprilie 2018 cresterea a fost, in mai, de 0,47%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Media generala…

- PROGNOZA METEO PE DOUA SAPTAMANI. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru perioada 4-17 iunie, fiind asteptate temperaturi de peste 30 de grade in toata tara, insa instabilitatea atmosferica va aduce la aparitia de furtuni cu ploi torentiale. PROGNOZA METEO BANAT In prima saptamana, vremea se va…

- Pentru astazi, meteorologii prognozeaza cer senin, fara precipitații În nordul țarii termometrele vor indica +10..+13°C noaptea și +27..+30°C ziua, în centru minimele vor fi de +11..+14°C și maximele – de +28..+31°C. În sudul țarii mercurul…

- Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru perioada 28 mai - 10 iunie, fiind așteptate temperaturi de vara, cu valori maxime de peste 30 de grade. Instabilitatea atmosferica va aduce, însa, furtuni și chiar grindina, în unele locuri. PROGNOZA METEO BANAT În ultimele zile ale…

- Horoscop zilnic 17 mai 2018 (BERBEC 21.03-20.04) Berbecii se confrunta cu o serie de probleme de natura amoroasa care-i fac sa inceapa sa isi puna intrebari cu privire la siguranta lor emotionala. Vor avea parte de confruntari cu persoana iubita. Horoscop zilnic 17 mai 2018 (TAUR 21.04-21.05) Bucurați-va…

- Libertatea va arata LIVE, 24 de ore din 24, ce se intampa la Mamaia și in Vama Veche, incepand din acest moment! In caz ca n-ai ajuns la mare și ți-e dor, ori daca ești in alta stațiune și vrei sa vezi cam ce se intampla la polii distracției de pe litoral, acum o poți face cu un simplu click! URMARITI…