Cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani? Prognoza a fost actualizata de catre meteorologi. Dupa ce recent in unele zone montane din țara au aparut deja primele ninsori, iar vremea s-a racit simțitor, senzația de frig fiind sporita și de vantul care a suflat cu destula putere, nu sunt deloc puțini cei care vor […]