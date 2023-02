Prognoza 18 februarie - vremea extremelor: avertizări cod galben și portocaliu de viscol. Zonele unde temperaturile sar la 16 grade La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor fi perioade in care vantul va avea intensificari susținute cu rafale de peste 70...100 km/h, va fi viscol și vizibilitate scazuta.Si tot la altitudini mai mari de 1700 m in Munții Apuseni, Carpații Meridionali și de Curbura vantul va sufla tare, cu rafale de peste 100...120 km/h și va fi viscol puternic. In nord-vestul, nordul, centrul și local in sudul și in extremitatea de sud-est a țarii, temporar vor fi intensificari ale vantului, cu rafale de peste 55...65 km/h și izolat 70 km/h. Iar in zona de munte a județelor Maramureș, Bistrița Nasaud, și… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

