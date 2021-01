Profu.online, Alexandru Cumpănaşu, loveşte şi în Piteşti Anul de grație 2020. Din cauza pandemiei, invațamantul trece in mediul virtual. Iar aici zburda in voie și impostorii. Alexandru Cumpanașu (il știți, unchiul bietei fete ucise cu brutalitate, la Caracal, de un pervers sadic) caștiga notorietate in urma tragediei și iși face un cont pe TikTok, dandu-se drept „profu.online”. Ajunge sa fie urmarit de […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul an și jumatate, Alexandru Cumpanașu a fost in atenția publicului larg din cauza implicarii lui in cazul Caracal, el fiind unchiul uneia dintre fetele ucise. Recent, fostul candidat la președinția Romaniei a atras atenția poliției cu o serie de postari deplasate facute pe contul sau de TikTok.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca este intolerabila activitatea lui Alexandru Cumpanașu pe Tik Tok, acolo unde in calitate de „profu' online” poarta discuții controversate cu elevii intrate in atenția Poliției. „Cred ca jumatate din tara asta a colaborat cu…

- In scandalul generat de postarile lui Alexandru Cumpanașu pe TikTok nu avem ca in matematica necunoscuta „n”. O știm. Am cunoscut-o la Caracal, in platourile tv, la votul pentru Cotroceni sau direct pe Facebook. Apare in schimb o variabila.

- Cristian Tudor Popescu a adus critici dure la adresa lui Alexandru Cumpanașu, dupa scandalul iscat din cauza conținutului publicat pe TikTok și efectului pe are il are asupra adolescenților care il urmaresc. Scandal in care s-a autozesizat și Poliția, care a anunțat ca verifica deja imaginile video…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu considera ca Alexandru Cumpanașu "nu este nebun, știe ce face" și ca "incita la abandon școlar", dupa ce fostul candidat la alegerile prezidențiale instiga la ura fața de sistemul educațional, pe contul sau de TikTok."Mai intai, omul acesta nu este nebun. Știe destul…