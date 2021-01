Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a adus critici dure la adresa lui Alexandru Cumpanașu, dupa scandalul iscat din cauza conținutului publicat pe TikTok și efectului pe are il are asupra adolescenților care il urmaresc. Scandal in care s-a autozesizat și Poliția, care a anunțat ca verifica deja imaginile video…

- Contul de TikTok „Proful online”, administrat de Alexandru CUmpanașu, este verificat de Poliția Capitalei dupa ce au fost depuse mai multe sesizari privind activitatea deplasata a acestuia. Mai multe persoane au sesizat ca postarile și interacțiunea lui Cumpanașu cu elevii sunt mai mult decat deplasate,…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu considera ca Alexandru Cumpanașu "nu este nebun, știe ce face" și ca "incita la abandon școlar", dupa ce fostul candidat la alegerile prezidențiale instiga la ura fața de sistemul educațional, pe contul sau de TikTok."Mai intai, omul acesta nu este nebun. Știe destul…

- De Sarbatori, scena virtuala unteatru se imbogațește cu opt producții independente ce devin disponibile online, oricand, de oriunde, pe prima platforma VoD de teatru independent din Romania. Cinci spectacole adaptate spațiului online, producții proprii sau aparținand teatrelor independente invitate,…

- Mimi, pe numele ei real Mihaela Pantea, este una dintre cele mai urmarite personaje din online-ul romanesc. Inceputurile ei in online au fost inca de pe vremea cand studia actoria in Londra, in urma cu 4 ani. Mihaela Pantea a reușit rapid sa caștige un loc in inima adolescenților, iar acest lucru l-a…

- In acest sens, a trimis un document catre inspectoratele școlare pentru a aduna aceste date. Vești fantastice: pestele fosila vie vechi de 65 de milioane de ani aflat in pragul disparitiei, gasit in Romania Inspectoratele școlare au primit in acest sfarșit de saptamana un document de la Ministerul…

- Romania a semnat un proiect major pe fonduri europene, prin care se finanteaza o platforma pentru identitate electronica online, a declarat, joi, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Sabin Sarmas, la prima editie a evenimentului Ziua Nationala a Comertului Electronic. "In ceea…