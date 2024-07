Stiri pe aceeasi tema

- INVAȚAMANT… Ministerul Educație a afișat astazi rezultatele examenului de Definitivat. In județul Vaslui, s-a inregistrat o singura medie de 10. Aparține unui tanar profesor de Educație fizica și sport, care are doar un an de zile vechime in invațamant. Se numește Claudiu Popa și este incadrat la Școala…

- REZULTATE… Emoții mari pentru absolvenții de clasa a XII-a. Luni, 8 iulie, vor afla ce note au luat la examenul de Bacalaureat. Rezultatele se vor afișa pana la ora 12:00, pe platforma bacalaureat.edu.ro. Cei nemulțumiți de note vor putea depune constestații, in intervalul orar 12:00-18:00. Acestea…

- UPDATE 20:15: Muncitorul in varsta de 56 de ani, victima accidentului rutier, petrecut pe DE 581, in zona intersecției care duce spre satul Mitoc, din comuna Banca, a decedat la spitalul din Barlad. Ranile suferite dupa ce autoturismul care l-a acroșat a trecut trecut peste el au facut ca salvarea sa…

- Chiar daca nu esti un fan infocat al fotbalului cred ai auzit cel putin odata de Florinel Coman, insa nu cred ca ii cunosti povestea emotionanta de viata. Fotbalistul roman a fost crescut de bunci, dupa ce parintii lui au plecat in strainatate pentru un trai mai bun. Tanarul in varsta de 26 de ani este…

- Un golan din Popricani va ajunge in spatele gratiilor dupa ce a jefuit și umilit un consatean in plina strada. Faptele s-au petrecut in public, cu martori, dar nimeni nu s-a gandit sa intervina. In seara zilei de 9 decembrie a anului trecut, Cosmin Radu (18 ani) s-a intalnit cu un cunoscut, pe marginea…

- VOT… Sorin-Sergiu Chelmu este candidatul AUR la Consiliul Județean Vaslui, omul care poate sa revitalizeze județul. Profesor universitar la baza, acesta are o experiența profesionala temeinica și a ocupat, de-a lungul timpului, poziții cheie in administrația centrala: secretar general al Guvernului…

- Au aparut date noi despre tinerii care au ucis un barbat in plina strada in Crangași. Aceștia provin dintr-un mediu violent și inainte de atac și-au creat o reputație de oameni periculoși. Cel mai tanar dintre agresori, de numai 16 ani facea kickboxing de performanța și ii placea sa se prezinte ca o…

- Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui a angajat un nou medic, marind si mai mult echipa care deserveste judetul. Medicul de medicina de familie Mitisov Veaceaslav a promovat examenul organizat, miercuri, de conducerea Serviciului de Ambulanta Judetean, devenind astfel cel mai nou membru al echipei…