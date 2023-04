Stiri pe aceeasi tema

- Compania Renault a anunțat luni ca iși va revizui politica internaționala de prețuri pentru mașinile electrice pentru a se asigura ca ramane competitiva dupa ce rivalii de la Tesla au operat mai multe taieri consecutive ale prețurilor, relateaza Reuters.

- Nivelul prețurilor la toate produsele, dar in special la cele de baza, au crescut in ultima perioada la niveluri record, astfel ca inflația de peste 15% din statisticile oficiale este greu de crezut ca fiind cea reala, cel puțin populația o resimte ca fiind cu mult mai mare, deoarece cetațeanul percepe…

- Cantitatea de zapada acumulata in ultimele doua zile la Iași in urma ninsorilor abundente au facut ca acoperișul tipografiei Universitații Alexandru Ioan Cuza sa se prabușeasca complet, in noaptea de miercuri spre joi, 5 spre 6 aprilie, potrit site-ului local Ziarul de Iași. In urma incidentului, nu…

- Intervențiile pompierilor din cadrul ISU Neamț la incendii sau alte evenimente sunt ingreunate din cauza lucrarilor la podul de la spital, din Piatra Neamț, astfel ca in medie timpii de reacție sunt de trei ori mai mari. In funcție de trafic și momentul zilei deplasarea autospecialelor ISU pana la ieșirea…

- Un raport realizat de un dezvoltator imobiliar arata ca prețurile din Cluj-Napoca sunt mult mai mari decat ar trebui, ceea ce face piața imobiliara clujeana sa fie una dintre cel mai puțin accesibile din Romania.Studiul arata ca, o analiza de evaluare indica ca proprietațile rezidențiale din Bucuresti…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este convins ca prețurile de consum „se vor linisti”, iar la unele produse chiar vor scadea, mai ales la cele sezoniere, informeaza Agerpres . „Va veni timpul cand preturile se vor linisti, piata s-a linistit si vom vedea in continuare o stabilitate…

- Prețul graului a inceput sa creasca din cauza prelungirii razboiului din Ucraina, ajungand la cea mai ridicata cotație din ultimele doua luni, scrie Bloomberg. Totodata, și costurile celorlalte cereale se majoreaza.

- Președintele american Joe Biden nu crede ca relația dintre Statele Unite și China a fost serios afectata din cauza situației cu balonul chinez. Liderul american a raspuns negativ la intrebarea in acest sens, care i-a fost adresata intr-un interviu acordat televiziunii PBS, extrase din care au fost publicate…