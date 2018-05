Stiri pe aceeasi tema

- La finele lunii martie 2018, soldul datoriei externe de stat a constituit 1.707,8 milioane de dolari, sau 28,12 miliarde de lei, arata Ministerul Finanțelor. Potrivit acestor date, fața de situația de la începutul anului, datoria de stat externa s-a majorat cu 7 milioane de dolari. …

- Averile acumulate ale celor mai bogati oameni din Rusia au scazut luni cu 16 miliarde de dolari, pierzand toate cresterile anuale, in urma noilor sanctiuni impuse de Statele Unite saptamana trecuta unor companii si persoane din Rusia.

- Averile cumulate ale celor mai bogati oameni din Rusia au scazut luni cu 16 miliarde de dolari, pierzand toate cresterile anuale, in urma noilor sanctiuni impuse de Statele Unite saptamana trecuta unor companii si persoane din Rusia, transmite Bloomberg.

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat recent pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC. „Mi-am exprimat preocuparile privind Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire de alti retaileri,…

- Guvernul Poloniei a incheiat miercuri cel mai important acord privind achizitia de armament din istoria tarii, dupa ce a cumparat sisteme americane de aparare antiracheta Patriot in valoare de 4,75 miliarde de dolari, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…

- Universitatea Harvard a pierdut 1 miliard de dolari cu investitii in resurse naturale, cum ar fi in productia de rosii, zahar si eucalipt, managerii fondurilor crezand ca pot administra riscuri pe care alte institutii de invatamant superior le-au evitat, relateaza BusinessWeek. In urma cu sase ani,…

- ♦ Bancile europene au platit 125 mld. dolari in 2017 catre autoritatile bancare americane. Marile banci americane si europene au platit nu mai putin de 345 miliarde de dolari sub forma de penalitati financiare in perioada 2009-2017, potrivit Les Echos. Cea mai mare parte din aceasta…