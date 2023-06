Stiri pe aceeasi tema

- Dobanzile mari si ascensiunea creditarii pot duce profitul bancilor la un nou record in 2023, dupa maximul de 10 mld. lei din 2022, in conditiile in care in T1/2023 profitul a fost in crestere cu 70% fata de T1/2022, scrie Ziarul Financiar.

- Compania canadiana de comert electronic a construit in mod agresiv o retea de onorare a comenzilor in ultimii ani, pe baza asteptarilor ca un boom al cererii alimentat de pandemie va dura, reflectand miscari similare ale rivalilor. Dar pariul nu a dat rezultate, anul trecut, intensificand atentia investitorilor…

- Volkswagen a declarat ca profitul operational a scazut cu 31% ,la 5,7 miliarde de euro, in primele trei luni ale anului 2023, de la 8,3 miliarde de euro in aceeasi perioada a anului trecut. Cel mai mare producator de automobile din Europa a declarat insa ca profitul operational inainte de efectele evaluarii…

- Cresterile inregistrate de iPhone si serviciile Apple nu au fost suficiente pentru a compensa scaderile celorlalte categorii de produse, insa, chiar si asa, veniturile companiei au fost peste asteptarile analistilor. Apple a avut venituri de 94,84 de miliarde de dolari in al doilea trimestru al anului,…

- Profitul net atribuit actionarilor este cu mult peste previziunile consensuale de 864,54 milioane de euro, produse de un sondaj Reuters in randul analistilor, si in crestere de la 1,06 miliarde de euro pentru primul trimestru din 2022. Acesta a marcat al 11-lea trimestru consecutiv de profit pentru…

- Primele rezultate dupa preluarea Credit Suisse: UBS a raportat un profit net de 1,03 miliarde de dolari pentru primul trimestru, in scadere cu 52% fata de anul trecut.UBS a raportat un profit net de 1,03 miliarde de dolari pentru primul trimestru, in scadere cu 52% fata de anul trecut, pe fondul…

- Constructorul de camioane AB Volvo a raportat miercuri rezultate record pentru primul trimestru, o dovada ca firma suedeza a inceput sa depaseasca blocajele de aprovizionare si inflatia care a afectat industria, transmite Reuters.In perioada ianaurie-martie, profitul operational al AB Volvo a crescut…

- Grupul Audi a incheiat anul fiscal 2022 cu un rezultat record intr-un an in care compania și-a continuat ascensiunea spre a deveni lider de mobilitate premium, complet electrica. Veniturile au crescut cu 16,4%, pana la un record de 61,8 miliarde de euro, in timp ce profitul operațional a crescut cu…