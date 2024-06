Stiri pe aceeasi tema

- Masurile propuse de PSD pentru mediul de afaceri au creat un climat economic favorabil pentru antreprenori, stimuland astfel noi investiții și dezvoltarea economica. La aproape un an de cand Marcel Ciolacu a preluat funcția de premier, firmele se afla la cel mai inalt grad de optimism din ultimii 4…

- Prin politicile economice ale Guvernului condus de Marcel Ciolacu, salariul mediu net in luna aprilie a fost de 5.185 lei, depașind valoarea de 1.000 de euro. Potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), progresul cel mai important comparativ cu 2023 s-a inregistrat in județele cu salarii…

- Strategia PSD de investiții pentru creștere economica sustenabila a Romaniei inseamna dezvoltare, dar și transformarea industriei naționale. Datele publicate de Institutul Național de Statistica la 17 mai arata ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu susține industria romaneasca sa faca trecerea de la…

- In momentul in care a preluat guvernarea, in iunie 2023, premierul Marcel Ciolacu a explicat ca are un plan pentru a stavili creșterea inflației, care ajunsese la 10,3%. Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica (INS) in data de 14 mai, rata inflației din Romania a ajuns in luna…

- "Am reusit sa scadem inflatia la 5,9% in aprilie, aproape la jumatate fata de nivelul inregistrat la preluarea guvernarii. Este una dintre promisiunile cele mai importante facute romanilor pe care o indeplinim! Datele oficiale arata clar ca acolo unde am intervenit prin plafonare, adica la alimentele…

- Institutul Național de Statistica a anunțat joi ca rata anuala a inflatiei a coborat in luna martie 2024 la 6,61%, de la 7,23% in februarie. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,81%, cele nealimentare cu 8,06%, iar serviciile cu 10,20%. „Indicele preturilor de consum in luna martie 2024, comparativ…

- USR se impotrivește, inca o data, majorarilor de salarii. Dupa ce au atacat orice majorare de salariu la Curtea Constituționala, incercand doar sa blocheze orice marire a veniturilor, acum USR nu este de acord nici cu creșterea salariului minim, o condiție obligatorie a Romaniei de aliniere la practicile…

- Franta strange cureaua! Va reduce deficitul prin diminuarea cheltuielilor de stat (ministrul de Finante)Franta va incepe reducerea deficitului prin diminuarea cheltuielilor de stat, a anuntat ministrul de Finante Bruno Le Maire, dupa ce datele publicate marti au aratat ca tara a depasit tinta de…