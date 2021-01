Profitul Volkswagen s-a redus sub aşteptări în 2020 din cauza…

Producatorul auto german a anuntat ca profitul sau s-a redus aproape la jumatate anul trecut, ca urmare a efectului pandemiei de coronavirus, dar ca redresarea vanzarilor de automobile premium in China si livrarile solide din trimestrul patru au facut ca Volkswagen sa raporteze rezultate pozitive. Grupul a obtinut un profit operational, excluzand costurile legate de scandalul emisiilor automobilelor diesel, in valoare de 10 miliarde de euro, comparativ cu 19,3 miliarde de euro in 2019. Analistii anticipau un profit operational de 4,8 miliarde de euro, potrivit datelor firmei Refinitiv Eikon. Fluxul…