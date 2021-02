Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat joi ca profitul aferent exercitiului financiar 2020 a fost de 1,643 miliarde euro, in scadere cu 33% fata de profitul record de 2,366 miliarde euro inregistrat in 2019, in principal ca urmare a reducerii veniturilor nete din dobanzi la activele externe de…

- Societatea de Investitii Financiare Transilvania (SIF 3) a incheiat anul trecut cu un profit net de 37,192 milioane lei, de 4,8 ori mai mic fata de cel din 2019, de 181,797 milioane lei, conform datelor remise marti Bursei de Valori Bucuresti, noteaza Agerpres. Profitul inainte de impozitare s-a…

- Conglomeratul industrial Siemens pregateste scoaterea la vanzare a diviziei care se ocupa de tehnologia si echipamentele de semnalizare, in cadrul planului de eficientizare a operatiunilor si renuntarea la activele care nu sunt de baza, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Filmele produse la Hollywood au inregistrat o scadere fara precedent, de 80%, la veniturile din box-office in America de Nord pe parcursul anului 2020, cand pandemia de coronavirus a dus la inchiderea salilor de cinema, iar studiourile au amanat lansarea a numeroase a numeroase pelicule noi, informeaza…

- Implementarea Pachetului energetic 3 al UE in Republica Moldova se apropie de final. Acesta presupune asigurarea independenței financiare și juridice a intreprinderii de transport a gazelor naturale, precum și accesul liber la rețea a tuturor participanților pieței de gaze, inclusiv a consumatorilor.…

- Zona New York a pierdut aproximativ 70.000 de locuitori între începutul lunii ianuarie și începutul lunii decembrie, potrivit unui studiu publicat marți, care estimeaza o cadere corespunzatoare a venitului cu 34 miliarde dolari, potrivit AFP.De la începutul pandemiei,…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 8,78 miliarde euro, in primele 10 luni din 2020, in scadere cu 3,71% comparativ cu cel din perioada similara din 2019, de 9,12 miliarde euro, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). In structura acestuia, balanta bunurilor…

- Veniturile din sectorul telecom au inregistrat o scadere de 4% in prima jumatate a anului, la 8 miliarde de lei, adica aproape 1,7 miliarde de euro, a anuntat joi Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), care arata totodata ca s-a inregistrat o crestere importanta…