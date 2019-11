Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale Transgaz Medias a raportat in primele noua luni ale anului un profit net de 224,689 milioane de lei, in scadere cu 25% fata de perioada similara din 2018, conform datelor remise joi Bursei de Valori Bucuresti. In schimb, in trimestrul…

- Producatorul de gaze Romgaz a inregistrat in primele noua luni un profit net de 1,18 miliarde lei, cu circa 19% mai mare fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce productia de gaze naturale s-a majorat cu 0,7%, la 3,95 miliarde metri cubi, potrivit datelor raportate joi Bursei de Valori…

- Grupul Digi Communications N.V.: Veniturile și EBITDA ajustata (fara impactul IFRS 16) in creștere cu circa 16%, in primele noua luni ale anului 2019 fața de aceeași perioada din 2018 • 874,6 milioane EUR venituri consolidate Grup (pe primele 9 luni ale anului 2019), in creștere cu 15,6% fața de…

- Consumul de gaze la nivel national a scazut cu aproximativ 5,7% in primele noua luni ale acestui an, in timp ce productia Romgaz a fost mai mare cu 0,7%, potrivit raportului financiar al companiei, remis, joi, Bursei de Valori Bucuresti. Productia de gaze naturale a fost de 3,950 miliarde de metri cubi,…

- Productia de energie a scazut in primele opt luni ale acestui an, o evolutie similara consemnand si exportul de energie electrica, iar consumul populatiei a urcat cu 20,5% potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. In perioada ianuarie - august 2019, productia interna de…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica incearca iar sa isi majoreze capitalul social cu 20,24 milioane de lei, subiectul urmand sa fie supus aprobarii in Adunarea generala extraordinara a actionarilor din 11 octombrie, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti…

- "Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica informeaza publicul investitor asupra faptului ca in data de 27 august 2019 ANRE a emis procesul verbal de constatare si sanctionare nr. 74109 prin care a stabilit sanctionarea companiei, in conformitate cuart. 93 alin. (2) pct.…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 1,76% din PIB, în primele 7 luni din acest an, în creștere cu 0,5 puncte procentuale comparativ cu perioada similara din 2018. Din punct de vedere nominal se ridica la 18,1 miliarde lei, fiind cu 6,2 miliarde lei mai mare. De remarcat…