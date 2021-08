Stiri pe aceeasi tema

- In acelasi timp, veniturile operationale ale grupului financiar s-au majorat cu 15%, la 2,41 miliarde lei. De asemenea, la nivel individual, Banca Transilvania a raportat un profit net de 901,03 milioane lei, mai mare cu peste 48% fata de aceeasi perioada din 2020, de 607,4 milioane lei. Veniturile…

- Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, a inregistrat in primul semestru al acestui an o cifra de afaceri de 1,5 miliarde lei, comparativ cu 1,4 miliarde lei in perioada similara din 2020, conform unui comunicat remis, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti,…

- Valoarea totala estimata a tranzacțiilor de tip M&A a fost de 1,8 miliarde de euro in primul semestru din 2021, pentru circa 80 de tranzacții anunțate, arata o analiza PwC Romania. Astfel, prima...

- Pierderile anuale extraordinar de mari trebuie acoperite cumva, altfel firmele ar intra in faliment. Cum asta nu se intampla, firmele din grupul NEPI fie au descoperit o sursa de imprumuturi care nu trebuie returnate, fie apeleaza la o schema de finanțare in interiorul grupului. O schema de finanțare…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a raportat un profit de 2,03 miliarde lei, anul trecut, in creștere cu 13% comparativ cu 2019, conform raportului anual. „Principala alocare a constituit-o cota de 80% din veniturile nete ale bancii datorata bugetului de stat, in valoare de 1,627 miliarde lei. De asemenea,…

- Ford Motor a anuntat joi ca o imbunatatire a afacerii sale auto va ajuta compania sa raporteze castiguri operationale ajustate peste propriile sale estimari, in trimestrul doi din 2021, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . De asemenea, castigurile ajustate inainte de taxe si dobanzi vor fi…

- ”Conform raportarilor financiare finale pentru anul trecut, cifra de afaceri inregistrata de JTI in 2020 pentru cele doua entitati cu care isi desfasoara activitatea in Romania, JTI Trading si JTI Manufacturing, depaseste 6,3 miliarde lei (1,3 miliarde euro), in crestere cu peste 16% fata de 2019. 75%…

- Vanzarile nete ale Grupului Hornbach au crescut cu 15,4%, pana la 5,456 miliarde de euro in anul financiar 2020/2021 (1 martie 2020 - 28 februarie 2021), iar vanzarile online s-au dublat in aceasa perioada si au ajuns la circa 17% din vanzarile totale. Profitul brut a crescut la 1,92 miliarde euro,…