Stiri pe aceeasi tema

- Comertul online va atinge, in acest an, o valoare de 18,4 miliarde lei, ceea ce reprezinta o crestere de 15% fata de anul precedent, cand era atins un nivel de 16 miliarde lei. In același timp, profiturile s-au dublat la peste 1,2 miliarde lei, potrivit unui studiu publicat de o platforma ce ofera informatii…

- Profitul net al bancii s-a ridicat in acesta perioada la 886,3 milioane lei, de la 718,6 milioane lei in primele noua luni din 2020. Venitul net bancar al Grupului BRD in perioada ianuarie-septembrie a fost mai mare cu 1,2%, de 2,335 miliarde lei, sustinut de volumele in crestere, ce au compensat impactul…

- Transelectrica solicita actionarilor revizuirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru acest an, anticipand ca profitul va fi jumatate din cat estima anterior, potrivit unor documente postate pe site-ul companiei. Astfel, operatorul sistemului de transport al energiei se asteapta sa finalizeze…

- “First Bank a raportat pentru primul semestru din 2021 un profit net de 54 milioane de lei, in crestere semnificativa, de 2,5 ori fata de aceeasi perioada a anului trecut. Banca a generat o rentabilitate a capitalului (ROE) de 13.9%. Veniturile nete operationale ale bancii au crescut cu 10% fata de…

- Profit de peste 900 de milioane de lei, pentru Banca Transilvania, in primele șase luni ale acestui an. Creșterile, inregistrate pe toata linia Profit de peste 900 de milioane de lei, pentru Banca Transilvania, in primele șase luni ale acestui an. Creșterile, inregistrate pe toata linia Banca Transilvania…

- Prima jumatate a anului confirma relansarea economiei, iar realizarile Bancii Transilvania din prima jumatate a anului arata ca BT si-a continuat rolul de sustinator al dezvoltarii economice a Romaniei si al romanilor. Banca a finantat consistent atat populatia, cat si companiile, a crescut volumul…

- Societatea de Investitii Financiare Oltenia (SIF 5) a inregistrat in primele sase luni ale acestui an un profit net de 27,493 milioane lei, in crestere usoara, cu 1,4%, fata de cel din perioada similara din 2020, conform datelor transmise vineri Bursei de Valori Bucuresti. Veniturile companiei au totalizat…

- ” Veniturile operationale BVB individual in primul semestru 2021 au scazut cu 6% sau 0,74 milioane lei, de la 12,44 milioane lei la 11,70 milioane lei, efect de baza al scaderii veniturile “one-off” inregistrate in trimestrul 1 2020 din refacturari intra-group (0,97 milioane lei), scadere compensata,…