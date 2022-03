Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare, membra a Grupului KMG International, a reușit anul trecut sa iși imbunatațeasca indicatorii financiari, pe fondul unui volum de vanzari asemanator cu 2021, dar și ca urmare a cotațiilor petrolului in creștere. Cifra de afaceri consolidata la nivel de Grup s-a ridicat anul trecut…

- ”Dividendul brut propus a fi distribuit din profitul individual al anului 2021 inregistrat de Electrica SA este in valoare de 0,45 lei/actiune. Valoarea totala bruta a dividendelor este de 152,8 milioane lei, corespunzator unui procent de 50% din profitul net individual dupa repartizarea la rezerva…

- ”Pentru al treilea an consecutiv Patria Bank raporteaza profit si reuseste sa isi consolideze profitabilitatea printr-o crestere semnificativa a rezultatului net de la 2,8 milioane lei in 2020 la 9,5 milioane lei in 2021. Aceasta evolutie a fost sustinuta de dezvoltarea bilantului (total active) cu…

- ”Agroland Agribusiness (BVB: AAB), companie antreprenoriala romaneasca, parte a grupului Agroland, specializata in vanzarea de inputuri pentru agricultura conventionala si organica, raporteaza venituri din exploatare de 32,3 milioane de lei pentru anul 2021, in crestere cu 75% fata de 2020, EBITDA de…

- “Agroland Business System (BVB: AG), grup antreprenorial romanesc de retail, agricultura si alimentatie, care detine cea mai mare retea de magazine agricole din Romania, estimeaza o cifra de afaceri de 241 milioane de lei in 2022, EBITDA de 20,7 milioane de lei si un profit net de 13 milioane de lei”,…

- Traficul total de marfuri in porturile maritime a inregistrat 67,5 milioane tone in anul 2021 un nivel record la care s-a ajuns dupa o creștere de 11,77% fața de cele 60,3 milioane tone in 2020, potrivit companiei naționale care administreaza porturile maritime (CN APM SA). Pana la acest trafic record,…

- evoMAG a incheiat anul 2021 cu vanzari de 34 milioane de euro evoMAG mizeaza in 2022 pe un avans in vanzari de 10% – 15% In prezent, 90% din totalul comenzilor sunt livrate in cel mult 24 de ore de la plasarea acestora, ținta fiind ca, la finalul anului, ponderea sa treaca de 95% București, 31 ianuarie…

- “Cu privire la Masura 2, ministerul, in momentul de fata, are restante de plata pentru aproximativ 3.000 de beneficiari, o suma totala de aproximativ 570 de milioane de lei. Din pacate, am constatat atunci am ajuns la ministerul si am avut discutii cu cei de la Fonduri Europene ca nu mai mai exista…