Profitul operaţional al Grupului MOL realizat în 2021 a ajuns la un maxim istoric de 3,531 miliarde dolari, peste previziuni ”Intr-un mediu extern foarte volatil, Grupul MOL a obtinut un rezultat CCS EBITDA de 947 de milioane dolari in T4, astfel incat rezultatul CCS EBITDA pentru intregul an a ajuns la un maxim istoric de 3,531 miliarde dolari, peste previziuni. Fluxul de numerar liber s-a triplat fata de anul trecut si a ajuns la 1,988 miliarde dolari, in principal datorita preturilor favorabile la petrol si gaze si a marjelor din rafinare si petrochimie. Acest rezultat permite MOL sa isi finanteze proiectele de transformare aflate in derulare si pe cele planificate”, anunta grupul. MOL se asteapta ca EBITDA sa atinga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

