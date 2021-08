Profitul operaţional al Grupului MOL a crescut cu 153% în trimestrul al doilea, la 893 de milioane de dolari “In primele sase luni, Grupul MOL a atins un rezultat EBITDA de 1,559 miliarde dolari, in timp ce rezultatul operational CCS EBITDA in trimestrul 2 a crescut cu 153% fata de anul precedent, atingand o valoare record de 893 milioane dolari, determinata de situatia macro mai solida pe piata petrolului, marje record in petrochimie si relaxarea restrictiilor impuse in perioada pandemiei COVID-19, cu un efect pozitiv ulterior asupra volumelor de vanzari”, anunta grupul. Un rezultat EBITDA solid in T2 permite Grupului MOL sa imbunatateasca perspectiva pentru anul 2021 la „aproximativ 3 miliarde dolari”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de automobile de lux si-a modificat in sens pozitiv estimarea privind fluxul de capital liber din acest an la circa 450 de milioane de euro, fata de estimarea anterioara de aproximativ 350 de milioane de euro. Ferrari a mentinut in schimb estimarile privind veniturile nete si profitul ajustat…

- Producatorul de automobile de lux si-a modificat in sens pozitiv estimarea privind fluxul de capital liber din acest an la circa 450 de milioane de euro, fata de estimarea anterioara de aproximativ 350 de milioane de euro. Ferrari a mentinut in schimb estimarile privind veniturile nete si profitul ajustat…

- Este pentru prima oara cand profitul net al producatorului american de automobile electrice depaseste pragul de 1 miliard de dolari. In urma cu un an, profitul net a fost de 104 milioan de dolari. Veniturile aduse de automobile au fost de 10,21 miliarde de dolari. Tesla a anuntat anterior ca in trimestrul…

- Platforma de streaming Netflix Inc a anuntat ca va oferi clientilor jocuri video, dupa ce a încetinit cresterea numarului de abonati, în urma sporirii concurentei si a ridicarii restrictiilor care i-au tinut pe oameni acasa, relateaza Reuters și Agerpres.Dupa boom-ul din 2020, Netflix…

- ”De la debutul pandemiei de COVID-19 si pana in prezent, Grupul MOL a investit peste 20 de milioane dolari in masuri extinse de prevenire si combatere a infectarii cu virusul SARS CoV 2 pentru angajatii si clientii sai, in Europa Centrala si de Est. MOL a furnizat peste 8 milioane de masti medicale…

- “Sphera Franchise Group a raportat in trimestrul 1 2021 vanzari in restaurante de 211,4 milioane lei, cu 1,5% fata de trimestrul 4 2020 si cu 6,6% comparativ cu trimestrul 1 2020, sustinute de performantele solide ale KFC Romania, Taco Bell Romania si KFC Moldova. Vanzarile din Italia au crescut cu…

- Compania farmaceutica americana, care imparte profitul de la vaccinul Covid cu partenerul de dezvoltare BioNTech, și-a ridicat așteptarile de venituri anuale totale la 72,5 miliarde de dolari, de la 62,5 miliarde, in principal pe baza contractelor semnate pentru livrarea de 1,6 miliarde de doze de vaccin…

- Un studiu recent publicat in Journal of Infectious Disease traduce in cifre ezitarea la vaccinare. Modelul computațional dezvoltat de autori releva ca o creștere a acoperirii vaccinale de la 30% la 40% in SUA duce la evitarea a 24, 3 milioane de cazuri cu un cost medical direct și de scadere a productivitații…