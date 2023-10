Stiri pe aceeasi tema

- In al treilea trimestru din acest an, Tesla a fost din nou cel mai bine vandut producator de mașini electrice din lume. Astfel, in perioada iulie-septembrie, Tesla a vandut 435.059 de vehicule la nivel mondial, ceea ce inseamna o creștere de 27% fața de aceeași perioada din 2022. Cu toate acestea, constructorul…

- Grupul bancar austriac Erste Group Bank a raportat luni un profit operational de 4,18 miliarde de euro in perioada ianuarie-septembrie 2023, aproape dublu comparativ cu perioada similara a anului trecut, cand a raportat 2,89 miliarde de euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Erste Group, un…

- Militarii Armatei Nationale au donat singe in perioada 28 septembrie — 5 octombrie, curent, din garnizoanele Chișinau și Balți. Acțiunile fac parte din cea de-a treia campanie de donare a singelui organizata in acest an. {{703632}}Potrivit șefului Direcției medico-militare, colonel Alexandru Leșan,…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 4,254 miliarde de euro in primele sapte luni ale acestui an, de la 5,992 miliarde de euro in perioada ianuarie - iulie 2022, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, publicate miercuri.

- Aeroportul din Bucuresti, cel mai mare terminal dupa numarul de pasageri, a avut cele mai multe zboruri intarziate, anunța Ziarul Financiar. Aeroportul din Iasi este pe primul loc la anulari de zboruri, cu o rata a anularilor de 2,9%.

- Producția de energie eoliana și de energie solara a scazut in primele șase luni ale anului 2023, fața de perioada similara din 2022, arata datele publicate joi de Institutul Național de Statistica, potrivit Mediafax.Productia interna de energie primara a insumat 9,147 milioane tone echivalent petrol…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a realizat un profit net de 62 milioane lei in primul semestru, de la 33,97 milioane lei in perioada similara a anului precedent. Veniturile totale au urcat cu 23% in primele sase luni, la 352,5 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele…

- Cifra de afaceri a Apple continua sa scada: Vanzarile de telefoane iPhone sunt sub asteptariGrupul informatic american Apple a raportat joi seara o noua scadere a cifrei sale de afaceri, cu 1,4%, in cel de al treilea trimestru al anului fiscal curent, acesta fiind de altfel si al treilea trimestru…