Profitul OMV Petrom s-a prăbușit în primele nouă luni ale anului OMV Petrom a raportat in primele noua luni ale anului venituri din vanzari de 15,1 miliarde lei, in scadere cu 17%, si un profit net atribuibil actionarilor de 826 milioane lei fata de 2,76 miliarde lei in perioada similara din 2019. Profitul inainte de impozitare s-a cifrat la 957 milioane lei, fata de 3,2 miliarde lei in ianuarie-septembrie 2019, conform rezultatelor financiare transmise Bursei de Valori București. In trimestrul al treilea, vanzarile consolidate ale grupului au scazut cu 26% comparativ cu aceeași perioada din 2019, influențate negativ de prețurile mai mici ale marfurilor și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

