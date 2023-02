Stiri pe aceeasi tema

- Seful ANAF, Lucian Heius a anuntat duminica, la Digi24, ca instituția va face verificari amanuntite la toate societatile care intra sub incidența Ordonantei privind taxa de solidaritate, urmand sa vina cu un raspuns in cazul OMV in urmatoarele doua saptamani, potrivit News.ro . „Noi, ca ANAF, nu putem…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a avut o reacție virulenta pe Facebook , dupa ce OMV Petrom a anunțat, joi, ca nu va trebui sa plateasca supraimpozitarea ceruta de Uniunea Europeana firmelor din Energie și transpusa de guvernul Romania la finalul anului trecut pentru ca nu se incadreaza in condițiile…

- Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contributie de solidaritate cu caracter temporar, a fost transpus in legislatia romaneasca prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186 publicata in data de 29 decembrie 2022. In baza rezultatelor noastre financiare preliminare aferente anului 2022 si a…

- Acțiunile OMV Petrom și Romgaz se depreciau, miercuri la pranz, la Bursa de Valori București (BVB). Motivul este reprezentat de taxa de solidaritate pregatita de Guvern. Conform proiectului de Ordonanța de Guvern, discutat in ședința de azi a Cabinetului Ciuca, companiile din energie ar urma sa plateasca…

- Pe langa depsagubiri, compania petroliera trebuie sa plateasca și o amenda de 28.000 de lei din partea Judecatoriei Gaesti pentru ucidere din culpa. Decizia instanței nu este definitiva, scrie News.ro . „Condamna inculpata SC OMV Petrom SA, persoana juridica (…) la pedeapsa amenzii penale in cuantum…

- Judecatoria Gaesti a decis condamnarea la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 28.000 de lei pentru ucidere din culpa. “Condamna inculpata SC OMV Petrom SA, persoana juridica (…) la pedeapsa amenzii penale in cuantum 28.000 de lei corespunzator unui numar de 280 de zile-amenda cu un cuantum al unei…

- Profiturile companiilor de stat din energie au explodat, arata datele publicate in ultimele doua zile. Romgaz, Hidroelectrica, Nucleareletrica, Transgaz si Transelectrica raporteaza castiguri uriase pe primele noua luni ale anului 2022. Insa, in timp ce profitul a crescut, o parte din aceste companii…