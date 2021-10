Stiri pe aceeasi tema

- Grupul OMV Petrom a realizat in primele noua luni un profit net de 1,67 miliarde lei, in crestere cu 103% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand rezultatul net s-a ridicat la 826 de milioane de lei, potrivit rezultatelor transmise vineri Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile…

- Veniturile din vanzari au crescut cu 13%, la 17,04 miliarde lei, de la 15,12 miliarde lei in perioada ianuarie-septembrie 2020. Numarul de angajati la nivel de grup a scazut cu 30%, la 8.205, de la 11.798 angajati in septembrie 2020. Productia totala de hidrocarburi a grupului a scazut cu 10%, la 35,97…

- Veniturile trimestriale ale Tesla au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, datorita livrarilor record, in pofida dificultatilor provocate de deficitul global de cipuri si de materii prime, transmit DPA si Reuters. Compania condusa de miliardarul Elon Musk a inregistrat in trimestrul…

- „Exista un zvon in legatura cu vanzarea OMV Petrom, aparuta in strainatate, care nu a fost comentata de președintele OMV, acesta refuzand sa spuna daca este adevarat ca se vinde”, a afirmat Bobby Paunescu, duminica seara, la o emisiune la B1.Primele informații ca OMV ar putea renunța la acțiunile pe…

- Fondul Proprietatea a obtinut un profit net de 1,8 miliarde de lei in primele sase luni din 2021 fata de o pierdere de 848,6 milioane de lei in perioada similara din 2020, conform unui comunicat al companiei, remis marti AGERPRES. "Principalul factor care a contribuit la profitul inregistrat in primele…

- Profit de peste 900 de milioane de lei, pentru Banca Transilvania, in primele șase luni ale acestui an. Creșterile, inregistrate pe toata linia Profit de peste 900 de milioane de lei, pentru Banca Transilvania, in primele șase luni ale acestui an. Creșterile, inregistrate pe toata linia Banca Transilvania…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, are rezultate foarte bune pentru primele șase luni ale anului, in contextul precipitațiilor abundente și al prețurilor ridicate la energie electrica, potrivit unei analize publicate de Economica.net. Compania a produs in primele…

- Romanii Catalin Chirila si Victor Mihalachi s-au calificat, luni, in semifinalele probei de canoe dublu pe 1.000 m la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce s-au clasat pe locul al treilea in primul sfert de finala. Cei doi canoisti romani au fost inregistrati cu timpul de 3 min 51 sec 565/1000, sosind…