Profitul Nuclearelectrica a crescut, în 2022, de două ori și jumătate Compania de stat Nuclearelectrica, care administreaza centrala nucleara din Cernavoda, a realizat anul trecut un profit net de 2,72 miliarde lei, in crestere cu 163,4% fata de 2021 (de la 1,03 miliarde lei), iar productia a scazut cu 1,7%, la 10.200 GWh (de la 10.377 GWh). Veniturile din exploatare au urcat cu 102,8% in 2022, la 6,49 miliarde lei. Nuclearelectrica contribuie cu peste 18% cu energie nucleara in totalul productiei de energie, la nivel national. Compania este detinuta de Ministerul Energiei, cu 82,49% din actiuni, si are o capitalizare de 13,12 miliarde lei. Nuclearelectrica a finalizat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

