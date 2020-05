Profitul net Grupului Enel a scăzut cu 0,7% în primul trimestru Grupul Enel a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 1,247 miliarde de euro, in scadere cu 0,7% fata de cel din perioada similara a anului trecut, care s-a ridicat la 1,256 miliarde euro. Profitul net din activitati curente a fost de 1,281 miliarde de euro, cu 10,5% peste cel din primele trei luni din 2019, excluzand elementele exceptionale din cele doua perioade de referinta. Cresterea a fost determinata de imbunatatirea performantei operationale curente, conform unui comunicat al companiei remis miercuri AGERPRES. Veniturile au totalizat 19,985 miliarde de euro, in scadere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

