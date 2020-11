Profitul net al Societăţii Naţionale a Sării a scăzut de 12 ori în primul semestru, la 4,1 milioane lei Veniturile operationale au scazut in prima parte a anului cu 39%, la 127,7 milioane lei, de la 209 milioane lei in prima parte a lui 2019. Rezultatele financiare apar in raportul publicat de Fondul Proprietatea, actionar minoritar care detine 49% din actiunile companiei. ”Compania a publicat rezultatele financiare pentru semestrul 1 2020: venituri operationale de 127,7 milioane lei (-38,9% fata de semestrul 1 2019), EBITDA de 14 milioane lei (-80% fata de semestrul 1 2019), profit operational de 3,1 milioane lei si profit net de 4,1 milioane lei”, arata raportul FP. De asemenea, in luna iulie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

