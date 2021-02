Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul de telecomunicatii Digi Communications NV a realizat in 2020 un profit net de 16,35 milioane euro, de doua ori si jumatate mai mic fata de 2019 (40,58 milioane euro), in timp ce veniturile au crescut cu 8%, la 1,28 miliarde euro, de la 1,18 miliarde euro in 2019. Romania si Spania sunt…

- Veniturile companiei au urcat cu aproape 11%, la 283,15 milioane lei, de la 256,16 milioane lei in 2019. "Cifra de afaceri a societatii in anul 2020 a crescut cu 11% in comparatie cu anul anterior, in primul rand ca urmare a cresterii activitatii de furnizare energie electrica. In ultimul trimestru…

- Profitul net al producatorului de anvelope Michelin a scazut la 625 milioane de euro in 2020, de la 1,71 miliarde de euro in 2019, in urma impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. Cu toate acestea, compania franceza a propus majorarea dividendelor de la doi euro in 2019…

- Infecțiile și decesele provocate de COVID-19 in intreaga lume se afla intr-un tren descendent, fiind a patra saptamana de cand cazurile noi și decesele au scazut. Este prima data de la inceputul pandemiei cand se intampla acest lucru, a declarat un expert din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații…

- Numarul femeilor care și-au pus capat zilelor pe fondul pandemiei de Covid a crescut dramatic in Japonia, informeaza Agerpres , care citeaza dpa. Potrivit sursei citate, aproape 7.000 de femei s-au sinucis in 2020, cu 14,5% mai mult decat in anul precedent. Cu toate ca circa 14.000 de barbați s-au sinucis…

- Peste 340 milioane de creștini au fost „puternic persecutați” in 2020, iar fenomenul a fost agravat de pandemia de coronavirus, a anunțat saptamana trecuta Portes Ouvertes, partenerul francez al organizației Open Doors International, informeaza Basilica.ro. Raportul din 2019 al aceleiași organizații…

- Piața de media din Romania a scazut cu 2,7% in 2020, pana la valoarea de 467 milioane de euro. In acest an este insa așteptata o revenire de 4%, pana la valoarea de 485 milioane de euro, susținuta in mod special de investițiile media in digital și TV, precizeaza profit.ro . Pandemia și-a pus puternic…

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu cel putin 1.685.785 de morti in lume, relateaza AFP care prezinta noi masuri, noibilanturi, fapte marcante siultimele evolutiiale pandemiei la nivel mondial. VARIANTA DE SARS-COV-2 "SCAPATA DE SUB CONTROL" IN ANGLIA O noua tulpina a noului coronavirus descoperita in Regatul…