- Anul trecut, 699 de apartamente cu o suprafata totala de 62.514 mp, 926 de locuri de parcare si 69 de spatii comerciale si alte unitati au fost vandute si pre-vandute in 2021 pentru un total de 202,2 milioane de euro, in crestere cu 115% fata de 2020. ” One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator…

- Rezultatele financiare preliminare la 31 decembrie 2021 BT a finanțat companii cu 13,1 miliarde lei și persoane fizice cu 8,3 miliarde lei Cu aproape 240.000 de credite acordate anul trecut, banca a ajuns la peste 1 milion de credite in sold Banca Transilvania are peste 2,7 milioane de clienti unici…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a incheiat anul trecut cu pierderi de 6 milioane lei, comparativ cu un profit de 145 milioane lei obtinut in 2020, conform datelor preliminate transmise marti Bursei de Valori Bucuresti, conform Agerpres. Veniturile au totalizat…

- Oil Terminal a incheiat anul 2021 cu un profit net de 5,753 milioane lei, cu 55,3% mai mare fata de cel din anul anterior, conform datelor preliminate transmise luni Bursei de Valori Bucuresti. Profitul brut a crescut cu 46,2%, la 7,815 milioane lei, iar cifra de afaceri s-a majorat cu 10,8%,…

- Agroland Business System are in vedere pentru anul 2022 investitii totale de aproximativ 17 milioane de lei, axate pe deschiderea de noi magazine, extinderea afacerii avicole, modernizarea fabricii de furaje de la Caransebes si dezvoltarea magazinului online, potrivit Bugetului de Venituri si Cheltuieli…

- DN Agrar Group, din sectorul agricol de producție vegetala și zootehnica, s-a listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Conform unui comunicat al BVB, compania a atras de la investitori, premergator listarii, în cadrul unui plasament privat derulat în luna iulie 2021, suma de 24,7…

- JPMorgan Chase, cea mai mare banca de pe Wall Street, l-a platit pe Jamie Dimon, CEO-ul sau din 2005, cu o suma impresionanta în 2021 în contextul în care instituția financiara a realizat cel mai mare profit din istoria sa anul trecut, relateaza The Financial Times.Dimon a…

- Piata de capital din Romania a consemnat in 2021 cel mai bun an din istorie si a inregistrat o serie de noi recorduri la nivelul mai multor indicatori de dezvoltare, potrivit unui raport al Bursei de Valori Bucuresti. “Suntem intr-un moment foarte bun pentru piata de capital, care a consemnat in 2021…