Profitul net al OMV Petrom a scăzut cu 80% în primul semestru, la 944 de milioane de lei Veniturile din vanzari au fost mai mici cu 30%, in primele sase luni din acest an, in suma de 17,86 miliarde lei, comparativ cu 25,58 miliarde lei in perioada ianuarie-iunie 2022. Numarul de angajati al grupului a scazut cu 2%, la finalul lunii iunie, la 7.700 salatiati, de la 7.839 in perioada similara din 2022. Productia de gaze naturale a scazut si ea cu 5%, in primul semestru, la 1,65 miliarde metri cubi (fata de 1,74 miliarde metri cubi gaze in primul semestru din 2022). Productia totala de hidrocarburi a scazut tot cu 5%, in prima parte a anului, la 20,81 milioane barili echivalent petrol.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

