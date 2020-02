Profitul net al OMV Petrom a scăzut cu 11% în 2019, până la 3,63 miliarde lei ​Rezultatele financiare pe 2019 ale OMV Petrom arata o scadere a profitului net cu 11%, pâna la 3,63 miliarde de lei, comparativ cu 4,08 miliarde lei în 2018. Investițiile au fost 4,2 miliarde lei în 2019, cu 2% mai mici fata de 4,3 miliarde lei în anul anterior. Reamintim ca 2019 a fost anul în care s-a aplicat controversata OUG 114, care limita prețul gazului la 68 lei/MWh și care obliga companiile din energie sa plateasca o taxa de 2% din cifra de afaceri. Vezi ce dividend propun pentru 2019.



