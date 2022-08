Profitul net al Oil Terminal Constanţa a crescut cu aproape 83% în primul semestru, la 17,8 milioane de lei Cifra de afaceri neta a companiei a urcat cu aproape 39%, la 131,66 milioane lei, de la 94,84 milioane lei in prima parte a anului trecut. Compania a transportat in primele sase luni o cantitate de 4,36 milioane tone de titei, benzina, motorina, pacura si produse chimice, cu 47% mai mult decat in perioada similara a anului trecut. ”Programul fizic realizat in semestrul 1 2022 a fost mai mare cu 33,5% fata de nivelul aprobat pentru 6 luni si in crestere cu 47% comparativ cu nivelul realizat in semestrul 1 2021”, arata compania. Societatea isi desfasoara activitatea in 3 depozite, cu o capacitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care MedLife preia grupul Medici’s”, anunta autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii Concurentei (nr. 21/1996), aceasta operatiune trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. Autoritatea de concurenta va evalua aceasta concentrare…

- Acesta a mai ocupat si in trecut aceasta functie. ”Societatea Oil Terminal SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 04.08.2022, administratorii societatii au ales in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie,…

- Compania OMV Petrom a publicat joi, 28 iulie, datele financiare aferente primului semestru din 2022.Potrivit raportului, OMV Petrom a inregistat in primele patru luni ale anului 2022 un profit de 4,6 miliarde de lei.Comparativ, in primul semestru din 2021 OMV Petrom a raportat 980 de…

- Valoarea actiunilor Meta a scazut cu aproximativ jumatate de la inceputul anului, subliniind ingrijorarea investitorilor cu privire la sanatatea activitatii de baza de publicitate online a companiei. Divizia a fost afectata de actualizarea de confidentialitate a sistemului iOS al Apple de anul trecut,…

- „Cu siguranta. Aici as vrea totusi sa vedem un lucru care s-a intamplat si pe care trebuie sa il gestionam de aici incolo. Statul roman a venit sa sprijine cetatenii si economia in fata exploziei preturilor la energie. Si a luat masura de plafonare, daca vreti, a preturilor, insa in partea cealalta,…

- O’Leary a facut declaratia dupa ce compania sa aeriana, cea mai mare din Europa dupa numarul de pasageri, a inregistrat un profit de 170 de milioane de euro pentru cele trei luni incheiate la sfarsitul lunii iunie, primul trimestru al exercitiului sau financiar. Profitul este cu mult sub profitul de…

- Grupul energetic austriac OMV a anuntat luni ca primeste de la grupul rus Gazprom o cantitate de gaze naturale cu aproximativ 70% mai mica decat ceea ce a comandat, transmit Reuters si AFP. „OMV a fost informat de Gazprom despre o diminuare a aprovizionarii cu gaze naturale, ceea ce se traduce astazi…

- Statul roman vrea sa vanda acțiuni reprezentand 1% din valoarea capitalul social al OMV Petrom inregistrat la data vanzarii, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2023, potrivit unui proiect lansat in consultare marți de Ministerul Energiei. Vanzarea se va face catre salariații Petrom la momentul…