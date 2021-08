Stiri pe aceeasi tema

- Compania condusa de Buffett din 1965 a semnalat totodata increderea miliardarului in viitorul sau, prin rascumpararea unor actiuni in valoare de 6 miliarde de dolari in trimestrul al doilea. Companiile de productie, servicii si comert cu amanuntul ale grupului Berkshire, cu sediul in Omaha, Nebraska,…

- “In primele sase luni, Grupul MOL a atins un rezultat EBITDA de 1,559 miliarde dolari, in timp ce rezultatul operational CCS EBITDA in trimestrul 2 a crescut cu 153% fata de anul precedent, atingand o valoare record de 893 milioane dolari, determinata de situatia macro mai solida pe piata petrolului,…

- Toyota Motor Corp, cel mai mare producator auto nipon, a raportat miercuri un profit operational record, de 997,49 miliarde de yeni (9,15 miliarde de dolari) in trimestrul doi din 2021, in urma redresarii vanzarilor si a gestionarii deficitului de cipuri mai bine decat multe rivale, transmit Reuters…

- Este pentru prima oara cand profitul net al producatorului american de automobile electrice depaseste pragul de 1 miliard de dolari. In urma cu un an, profitul net a fost de 104 milioan de dolari. Veniturile aduse de automobile au fost de 10,21 miliarde de dolari. Tesla a anuntat anterior ca in trimestrul…

- Pe ansamblu, vanzarile Apple au crescut cu 36%, comparativ cu trimestrul trei al anului trecut, la 81,41 miliarde de dolari. Apple nu a publicat estimari trimestriale oficiale, pentru a sasea oara consecutiv, si nu a facut acest lucru de la debutul pandemiei de Covid-19. Compania a realizat rezultate…

- Tesla Motors a avut un trimestru excelent, cu venituri de aproape 12 miliarde dolari și profit net de 1,1 miliarde dolari. Intre aprilie și iunie Tesla a livrat peste 200.000 de mașini, cele mai multe fiind Model 3. Elon Musk a spus ca este clar faptul ca vehiculele electrice reprezinta calea corecta…

- Platforma de streaming Netflix Inc a anuntat ca va oferi clientilor jocuri video, dupa ce a încetinit cresterea numarului de abonati, în urma sporirii concurentei si a ridicarii restrictiilor care i-au tinut pe oameni acasa, relateaza Reuters și Agerpres.Dupa boom-ul din 2020, Netflix…

- In perioada ianuarie - martie 2021 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 2,549 miliarde euro, comparativ cu 990 milioane euro in perioada ianuarie - martie 2020, anunța Banca Naționala a Romaniei. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai…