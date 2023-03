Profitul net al gigantului saudit al petrolului Aramco a crescut anul trecut cu 46%, la nivelul record de 161,1 miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar al Rusiei s-a adancit la 2.580 miliarde de ruble (34,19 miliarde de dolari) in primele doua luni din 2023, dupa ce Moscova a majorat semnificativ cheltuielile, in timp ce veniturile au scazut din cauza incasarilor mai reduse de pe urma petrolului si gazelor, a anuntat luni Ministerul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat vineri favorabil fata de unele elemente ale propunerii avansate de China pentru o incetare a focului in razboiul pornit de Rusia contra Ucrainei in urma cu un an.

- Ministrii economiei si finantelor din statele grupului G7 au aprobat joi un nou pachet de ajutor financiar pentru Ucraina, in valoare de 39 de miliarde de dolari pentru anul 2023, acesta fiind destinat sustinerii bugetului ucrainean in contextul razboiului cu Rusia.

- Preturile petrolului si-ar putea relua cresterea in 2023, pe masura ce cererea chineza isi va reveni dupa abandonarea restrictiilor legate de Covid si in lipsa investitiilor, care limiteaza marirea ofertei, au declarat oficiali ai tarilor membre ale OPEC pentru agentia Reuters, un numar tot mai mare…

- Preturile petrolului si-ar putea relua cresterea in 2023, pe masura ce cererea chineza isi va reveni dupa abandonarea restrictiilor legate de Covid si in lipsa investitiilor, care limiteaza marirea ofertei, au declarat oficiali ai tarilor membre ale OPEC pentru Reuters, un numar tot mai mare observand…

- In 2022, preturile petrolului au depasit 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014, deoarece cererea s-a redresat in urma ridicarii restrictiilor impuse din cauza Covid-19 in mare parte din lume, iar invadarea Ucrainei de catre Rusia a sporit preocuparile privind aprovizionarea. Dar pretul titeiului…

- Profitul net ajustat al celui de-al doilea mare producator de petrol din SUA pentru 2022 a depasit cu aproximativ 10 miliarde de dolari recordul anterior, stabilit in 2011. Totusi, cheltuielile mai mari si profiturile mai slabe din petrol si combustibili au lasat veniturile din trimestrul al patrulea…

- Guvernul olandez a anuntat vineri punerea la dispozitie a 2,5 miliarde de euro in sprijinul Ucrainei in 2023, in mare parte destinate ajutorului militar, transmite AFP. Intr-o conferinta de presa la Haga, prim-ministrul Mark Rutte a precizat ca 'aproape 2 miliarde sunt destinate sprijinului militar'.…