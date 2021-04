Stiri pe aceeasi tema

- Erste Group a incheiat primul trimestru al anului cu un rezultat net mai mare cu 50,9% fata de cel inregistrat in perioada similara din 2020, la 355 milioane de euro, reflectand scaderea costurilor de risc, in conditiile in care economiile din Europa Centrala si de Est si-au demonstrat rezilienta.…

- Ford a inregistrat un profit de 3,3 miliarde de dolari in primul trimestru, cele mai mari venituri nete din primul trimestru dintr-un deceniu. Compania a menționat, insa, ca ar putea pierde jumatate din producție in al doilea trimestru din cauza deficitului de semiconductori care a oprit unele fabrici…

- “Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a inregistrat la 31 decembrie 2020 un rezultat brut negativ in valoare de 136,1 milioane lei si nu a inregistrat plati restante CNAB a programat pentru anul 2021 un rezultat brut pozitiv in valoare de 207.390 lei si nu a estimat plati restante”, arata nota…

- Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 14,63 miliarde lei (1,28% din PIB) in scadere fata de deficitul de 18,06 miliarde lei (1,71% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020, conform datelor publicate marti de Ministerul…

- ”Valoarea totala a tranzactiilor cu toate tipurile de instrumente financiare a crescut cu 30,4% la finalul primelor trei luni ale acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut. Pe Piata Reglementata a BVB au fost realizate tranzactii totale de 4,66 miliarde lei. Tot la nivelul primului…

- Bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) pentru anul 2021 a primit vineri aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare reunite pentru buget, finante si banci. Bugetul Ministerului Economiei a fost avizat cu 25 de voturi "pentru" si 17 "impotriva". MEAT are prevazute…

- Oil Terminal a incheiat anul 2020 cu o cifra de afaceri de 191,556 milioane de lei, in crestere cu 14% fata de 2019, si cu un profit net de 3,548 milioane de lei, mai mare cu 47,8%, conform raportului preliminar transmis vineri Bursei de Valori Bucuresti., potrivit Agerpres. Veniturile totale…

- In luna ianuarie a anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri in suma de 4,96 miliarde lei, fiind in creștere cu 251,1 milioane lei fața de luna ianuarie a anului trecut, in timp ce cheltuielile au constituit 5 miliarde lei, care comparativ cu luna ianuarie a anului trecut sunt…