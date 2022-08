Profitul net al Chimcomplex a scăzut cu peste 41% în primul semestru, la 165,65 milioane lei Comparativ, profitul net al companiei a fost de 282,66 milioane lei in primul semestru din 2021, in timp ce cifra de afaceri a fost de 1,141 miliarde lei. ” Primele 6 luni ale anului 2022 au generat rezultate pozitive pentru Chimcomplex, principalul producator si furnizor de substante chimice vitale din regiune, compania raportand un profit net de 165 milioane lei (33,5 milioane de euro), cu o cifra de afaceri de 1,222 miliarde lei (247 milioane de euro). In primul semestru al anului, compania a desfasurat o activitate comerciala intensa, poliolii – polieteri au avut o pondere de 56% in total… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, veniturile totale operationale realizate in intervalul ianuarie-iunie 2022 au inregistrat o crestere in procent de 83% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, pana la 2,604 miliarde lei in primul semestru din acest an, fata de 1,422 miliarde lei in semestrul 1 2021, determinata…

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze din Romania, a realizat in prima parte a anului un profit net de 1,72 miliarde lei, in crestere cu aproape 127% fata de perioada similara a anului trecut (761,6 milioane lei). ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai…

- ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai mare cu 126,62%, respectiv 964,34 milioane lei, comparativ cu perioada similara a anului anterior”, arata raportul companiei. Veniturile companiei au urcat in primul semestru cu 237%, la 7,6 miliarde lei. ”Veniturile totale sunt mai mari in…

- ”Performanta Telekom Mobile s-a reflectat in rezultate pozitive pentru achizitia si retentia clientilor. In trimestrul 2 2022, veniturile au crescut cu 4,7% fata de aceeasi perioada a anului 2021, pana la 78,2 milioane de euro, luand in considerare referinta de raportare fara impactul operatiunilor…

- PSD repara ceea ce guvernarile de dreapta au distrus in perioada 2019-2021 in agricultura romaneasca. Dupa numeroasele masuri si investitii implementate de guvernarea social-democrata in perioada 2017 – 2019 (acordarea la timp si integrala a subventiilor, refacerea si extinderea sistemului de irigatii…

- Grupul energetic austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, a raportat joi un profit operational de 5,558 miliarde de euro in primele sase luni ale anului, in crestere cu 156% comparativ cu perioada similara a anului trecut, gratie majorarii preturilor la petrol si gaze naturale, informeaza…

- Investitiile straine directe au crescut cu 34- in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise miercuri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- In ultima perioada se discuta foarte mult despre cresterea preturilor si reducerea puterii de cumparare, dar mai putin despre solutii si masurile ce ar trebui adoptate de autoritati. Preturile de consum au crescut in Romania sin aprilie?t cu 3,7- comparativ cu luna martie 2022, astfel rata anuala a…