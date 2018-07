Stiri pe aceeasi tema

- Brandul de cosmetice Elmiplant infiintat in Romania in anul 1992, parte din grupul Sarantis, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de peste 298 milioane de lei, cu circa 15% mai mare fata de anul trecut, cand a inregistrat 258 milioane de lei.

- Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania, analizeaza o posibila vanzare a diviziei sale din Polonia, Eurobank, care se confrunta cu o intensificare a presiunilor din partea competitorilor si autoritatilor de reglementare, au declarat doua surse citate de Reuters. Într-un…

- In 10 ani Romaqua Group a imbuteliat 10 milioane de hl de bere și a investit 70 milioane de euro In primavara anului 2008, Romaqua Group a intrat pe piața berii cu brandul Albacher, faurit in una dintre cele mai moderne fabrici de bere din lume la Sebeș-Lancram, dupa o rețeta tradiționala germana ce…

- La Dristor este coada la shaorma indiferent daca e zi sau noapte și asta se reflecta in cifre: lanțul de shaormerii La Dristor a raportat pentru 2017 o cifra de afaceri de aproape 19 milioane de lei (echivalentul a peste 4 milioane de euro la un cursul mediu de 4,56 lei). Astfel, profitul lantului…

- Complexul Energetic Oltenia și-a planificat pentru acest an un buget de investiții de 810 milioane de lei. Cei mai muți bani vor fi investiți la termocentrala Rovinari - 370 de milioane de lei, la Turceni - 112 milioane de lei și la Iș...

- Fordaq – Comunitatea Forestierilor arata ca modificarea Codului Silvic a dus la blocaje sistemice majore, intre acestea fiind scaderea cu pana la 40% a volumului masa lemnoasa disponibile pentru incalzirea gospodariilor,cresterea pretului lemnului de foc cu cel putin 25% si amplificarea blocajului…

- Primele trei tranzactii din piata locala de investitii in real estate au totalizat aproximativ 300 milioane de euro, in primul semestru potrivit companiei de consultanta imobiliara CBRE. Vanzarile au vizat segmentele de retail si spatii de birouri....

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz a incheiat primul trimestru al acestui an cu un profit net de 501,2 milioane lei, in scadere cu 10,64% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, marti, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Profitul brut…