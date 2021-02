In acelasi timp, Grupul Banca Transilvania, din care face parte banca, a raportat in 2020 un profit net de 1,47 miliarde lei, in scadere cu peste 20%, fata de 2019, si venituri operationale de 4,54 miliarde lei, in scadere cu 1,6%, fata de anul anterior. "Profitul net consolidat al Grupului Financiar BT este de 1,476 miliarde lei, din care cel al bancii, de 1,197 miliarde lei. Profitul operational al bancii a crescut la 2,154 miliarde lei. Banca a luat masuri de eficientizare a costurilor fara sa fie facute restructurari si in ciuda scaderii nivelului comisioanelor intr-un an dificil", arata raportul…