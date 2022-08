Stiri pe aceeasi tema

- Piata tranzactiilor imobiliare in judetul Iasi a inregistrat o scadere fata de anul trecut, dar se mentine la cote ridicate fata de acum 2-3 ani. Primul semestru al anului 2021 a fost varful ultimilor cinci ani, in ceea ce priveste volumul de tranzactii in perioada similara. Fara indoiala, primul an…

- ”In intervalul aprilie – iunie, Grupul Orange Romania a realizat o cifra de afaceri consolidata in valoare de 381 de milioane de euro. Dinamica pietei in T2 2022 este caracterizata de cresterea vanzarilor de echipamente, in pofida contextului global nefavorabil ce a condus catre stocuri scazute, dar…

- ”Cel mai mare holding public din Bulgaria si unul dintre cele mai importante grupuri energetice si financiare din Europa de Sud-Est – Eurohold Bulgaria, compania mama a Euroins Romania, a raportat venituri record si aproape si-a triplat profitul in primul trimestru din 2022 potrivit declaratiei financiare…

- ”Primul trimestru al anului 2022 a fost unul plin de provocari, determinate atat de evolutii interne, cat si internationale, care au impactat evolutia economica a Romaniei. Chiar si in acest mediu provocator, evolutia Alpha Bank Romania a inregistrat o dinamica pozitiva. Portofoliul de credite al Alpha…

- IMMOFINANZ a incheiat cu succes un inceput solid al exercițiului financiar 2022: Veniturile din chirii in termeni comparabili au crescut cu 4,3% in primul trimestru, rata de ocupare a ramas ridicata la 94,4%, iar FFO 1 inainte de impozitare a fost stabila la un nivel foarte bun de 34,4 milioane de euro.…

- ”Agroland Agribusiness (BVB: AAB), companie antreprenoriala romaneasca, parte a grupului Agroland, specializata in vanzarea de inputuri pentru agricultura, raporteaza venituri din exploatare de 15,9 milioane de lei in T1 2022, o crestere cu 86% fata de T1 2021, EBITDA de 1,5 milioane de lei, o apreciere…

- Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale Transgaz a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 267,918 milioane lei, in crestere cu 70% comparativ cu cel din perioada similara din 2021, conform rezultatelor financiare individuale transmise luni Bursei de Valori Bucuresti.…

- Digi Communications N.V. și-a depașit performanțele financiare și operaționale in primul trimestru, in comparație cu aceeași perioada a anului trecut. Veniturile consolidate ale Grupului, din operațiunile continue, au crescut cu 21% in primul trimestru al acestui an, ajungand la 361 milioane de euro.…