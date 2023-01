Profitul H&M a scăzut peste aşteptări în perioada septembrie-noiembrie Profitul operational al perioadei raportate, care este trimestrul patru fiscal pentru H&M, al doilea mare comerciant de moda din lume, a fost de numai 821 de milioane de coroane (79,7 milioane dolari), fata de 6,26 miliarde de coroane cu un an in urma si o estimare medie a analistilor intervievati de firma Refinitiv, de 3,67 miliarde de coroane. H&M, care a raportat deja ca vanzarile au stagnat in trimestrul patru fiscal, a mai anuntat ca vanzarile din perioada 1 decembrie-25 ianuarie, inceputul primului trimestru fiscal, au urcat cu 5% in monede locale. “Profitul mai mic in trimestrul patru in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

