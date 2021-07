Stiri pe aceeasi tema

- Profitul generat de intregul domeniu al serviciilor de consultanta a depasit anul trecut 3,3 miliarde de lei, fiind in crestere cu 22% fata de anul 2019 (2,7 miliarde de lei) si superior celui inregistrat in anul 2018 - 2,68 miliarde de lei, arata o analiza Termene.ro. Totodata, si indicatorul…

- Când Ioana Marin și-a înființat propria firma de consultanța în business, afacerile erau pe val. Consultanța ei era de fapt sa ajute mici companii sa-și formeze o imagine publica mai buna. În 2018 a convins 5 clienți- vreo doua case mici de avocatura, doua pensiuni și un butic…

- Cifra de afaceri inregistrata de JTI in 2020 pentru cele doua entitati cu care isi desfasoara activitatea in Romania, JTI Trading si JTI Manufacturing, a depasit 6,3 miliarde de lei (1,3 miliarde de euro), in crestere cu peste 16% fata de 2019, conform raportarilor financiare finale pentru anul trecut,…

- Cifra de afaceri a Ford Romania a crescut cu 17% in 2020 fata de 2019, la 2,55 miliarde de euro, potrivit datelor Ministerului Finantelor, citate de ZF, potrivit Mediafax. Cresterea are loc intr-un an extrem de dificil pentru piata auto europeana care a scazut cu mai bine de 20 de procente…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in aprilie 2021, la 4,58 miliarde de lei, in crestere cu 0,24% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 1,4%, la 1,52 miliarde de lei (echivalent), conform…

- ”Pentru prima data in istorie, veniturile Grupului Lenovo au crescut la peste 60 de miliarde de dolari, cu peste 10 miliarde de dolari, o crestere de 20% fata de anul anterior. Grupurile Intelligent Devices (PCSD si MBG) si DCG au obtinut o crestere a veniturilor de 20%, respectiv 15%. Grupul SSG (Services…

- Lenovo Group anunța rezultate financiare record atat pentru al patrulea trimestru, cat și pentru anul fiscal 2020/2021, cu o creștere puternica pe toate grupurile de business ale companiei. In trimestrul patru, veniturile grupului au crescut cu 48% fața de aceeași perioada a anului anterior, la 15,6…