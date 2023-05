Stiri pe aceeasi tema

- Iata cum a evoluat Sony in trimestrul incheiat in martie, fata de estimarile consensuale ale Refinitiv: Compania a obtinut venituri de 3.060 miliarde de yeni japonezi (22,7 miliarde de dolari), fata de 2.920 miliarde de yeni estimati. Aceasta evolutie reprezinta o crestere de 35% de la an la an. Profitul…

- Profitul net atribuit actionarilor este cu mult peste previziunile consensuale de 864,54 milioane de euro, produse de un sondaj Reuters in randul analistilor, si in crestere de la 1,06 miliarde de euro pentru primul trimestru din 2022. Acesta a marcat al 11-lea trimestru consecutiv de profit pentru…

- ”Volumul total al primelor, de 12,6 miliarde de euro in 2022, a fost in crestere cu 14,1% fata de anul anterior. Profitul inainte de impozitare s-a ridicat la 562 milioane de euro, cu 10% peste nivelul din 2021. Profitul dupa impozitare a fost de 466 milioane de euro, in crestere cu 24% in raport cu…

- ”Cu un volum al primelor de 12,6 miliarde de euro, Vienna Insurance Group (VIG) a consemnat o crestere cu 14,1% fata de nivelul din anul anterior, de 11 miliarde de euro. Profitul inainte de impozitare s-a ridicat la 562 milioane de euro, fiind cu 10% peste nivelul din 2021. Profitul dupa impozitare…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a incasat anul trecut din executari silite 14,2 miliarde lei, cu 15,9- mai mult fata de anul 2021. De asemenea, ANAF arata, in raportul privind activitatea institutiei in anul 2022, ca veniturile la bugetul de stat pe care le-a colectat anul trecut au…

- Cifra de afaceri bruta s-a ridicat la 6,57 miliarde dolari, in crestere cu 42%, de la 4,61 miliarde dolari in 2021. ”Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat, in 2022, o imbunatatire a indicatorilor financiari, ca urmare a marjelor de rafinare europene mai mari…

- BCR a inregistrat anul trecut un profit net de 1,746 miliarde de lei, respectiv 354 milioane de euro, in crestere cu 23,8% fata de 1,410 milioane de lei (286,5 milioane de euro) in 2021, datorita unei performante operationale imbunatatite, sustinuta de continuarea cresterii puternice a creditarii. Potrivit…

- Anul trecut, au fost destul perioade in care prețul energiei electrice din Romania a fost cel mai mare din Europa, conform informațiilor in timp real transmise de platforma EU Energy. De exemplu, vineri, 28 octombrie, energia tranzacționata pentru ziua urmatoare costa in Romania 139 de euro, mai mare…