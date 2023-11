Compania, care aprovizioneaza magazinele carora le francizeaza marca IKEA, a realizat un profit inainte de impozitare de 1,95 miliarde de euro (2,07 miliarde de dolari) in anul incheiat in august, in crestere fata de 931 de milioane cu un an mai devreme, cand a avut dificultati din cauza costurilor ridicate si a efectului inchiderii fabricilor rusesti. Directorul financiar Martin Van Dam a declarat pentru Reuters ca rezultatele revin la normal dupa un 2022 perturbat. ”Am incercat sa ne asiguram ca retailerul are pretul corect si, odata cu intarzierea preturilor (mai mari), am ajuns sa suportam…