Profitul Alphabet (Google) explodează. Creștere cu 50% în trimestrul IV datorită publicității Încurajata de publicitatea online în timpul sezonului de sarbatori, compania Alphabet a depașit cu mult așteptarile în ultimul trimestru al anului 2020, cu un venit net de 15,2 miliarde de dolari, în creștere cu 50% fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit AFP.

Compania mama a Google a obținut o cifra de afaceri de 56,9 miliarde, sau cu 10 miliarde mai mult decât acum un an, cu mult peste cele 53 de miliarde așteptate de analiști. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

